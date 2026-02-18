Des plantes mangeuses d’hommes Neuvy-sur-Barangeon
Des plantes mangeuses d’hommes Neuvy-sur-Barangeon vendredi 21 août 2026.
Des plantes mangeuses d’hommes
9734F Route de la Chapelle Neuvy-sur-Barangeon Cher
Gratuit
Gratuit
Date : 2026-08-21 20:00:00 - 22:00:00
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Venez découvrir les supers-pouvoirs des Droséras et du monde végétal de la tourbière.
9734F Route de la Chapelle Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65
English :
Come and discover the superpowers of Drosera and the plant world of the peat bog.
