Des plantes pour teindre, des plantes pour s’habiller : regards croisés entre Histoire et Botanique, École Normale Supérieure de Lyon (ENS), Lyon

Des plantes pour teindre, des plantes pour s’habiller : regards croisés entre Histoire et Botanique Samedi 6 juin, 10h00 École Normale Supérieure de Lyon (ENS) Métropole de Lyon

inscription gratuite et obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Dans un coin ombragé du jardin, venez découvrir quelques plantes tinctoriales et textiles. De l’importance de leur commerce au Moyen-âge aux principales techniques de teinture végétale, sans oublier quelques-unes de leurs particularités anatomiques, un voyage dans le temps haut en couleurs garanti

École Normale Supérieure de Lyon (ENS) 15 parvis René Descartes, 69007 Lyon Lyon 69342 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 37 60 00 http://www.ens-lyon.fr/rvj [{« type »: « link », « value »: « https://www.ens-lyon.fr/inscription-rvj »}] Le jardin de l’École normale supérieure de Lyon a été conçu par Gilles Clément. Ligne B, Tram T1 : Arrêt Debourg

Dans un coin ombragé du jardin, venez découvrir quelques plantes tinctoriales et textiles. De l’importance de leur commerce au Moyen-âge aux principales techniques de teinture végétale, sans oublier…

©Ministère de la Culture