Des sorcières aux Lumières: Voltaire et la superstition, Les Délices, Genève

Informations pratiques

Des sorcières aux Lumières: Voltaire et la superstition Vendredi 11 juin 2027, 12h15 Les Délices

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-11T12:15:00+02:00 – 2027-06-11T13:15:00+02:00

Fin : 2027-06-11T12:15:00+02:00 – 2027-06-11T13:15:00+02:00

Si la magie est aujourd’hui un art du divertissement, elle fut longtemps associée au Mal, car pratiquée par sorciers et sorcières pour nuire. De nombreuses personnes furent ainsi exécutées pour sorcellerie, et Genève ne fit pas exception! Mais Genève est également une terre de raison, qui accueillit Voltaire, figure emblématique des Lumières. Cette visite propose de s’intéresser à la magie et à la superstition à travers le prisme de la pensée critique, en prenant pour point de départ un procès de sorcellerie à Genève, que Voltaire analysa un siècle plus tard. L’opportunité de s’interroger sur la notion de fanatisme, entre hier et aujourd’hui.

Gratuit, visite en français par Lucas Arpin, médiateur culturel

Sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Durée: 1 heure

Les Délices Rue des Délices 25, 1203 Genève Genève 8973 +41 22 418 95 60 http://www.bge-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/musee-voltaire/

Une visite gratuite, tout public dès 12 ans, vous invite à découvrir Voltaire et Les Délices.

Bibliothèque de Genève