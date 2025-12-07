Des stickers pour une déco à ton image, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

Des stickers pour une déco à ton image Jeudi 23 avril, 14h00 EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:30:00+02:00

Présentation

Deviens le roi des créateurs avec tes propres stickers. Personnaliser n’aura jamais été aussi amusant !

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

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Inscription depuis https://logen.ville-martigues.fr

Localisation

EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 02 67 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]

Les Espaces publics numériques (EPN) vous proposent tout un programme d’activités pour les vacances. stickers personnaliser

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