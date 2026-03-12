Des têtes pas comme les autres, Citadelle de Besançon, Besançon

Des têtes pas comme les autres Samedi 23 mai, 18h00 Citadelle de Besançon Doubs

accès libre et en continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Toutes les « cornes » ne sont pas des cornes ! Défenses, bois et cornes se ressemblent mais ces structures ont des origines et des fonctions très différentes. Observez, comparez et manipulez de vrais spécimens pour comprendre comment elles se forment et à quoi elles servent.

Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Grette Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878333 https://www.citadelle.com C’est sous l’impulsion de Denise Lorach (1916-2001), ancienne déportée de Bergen-Belsen, et grâce à la volonté de toutes les associations de résistants et déportés de Franche-Comté, que le musée ouvre ses portes en 1971. Il s’implante naturellement à la Citadelle qui vit l’exécution de cent résistants condamnés à mort sous l’Occupation. Enrichies en permanence par des dons et des acquisitions, les collections comptent à l’heure actuelle plus de 100 000 pièces parmi lesquelles 600 œuvres, 15 000 photographies, 790 affiches, 80 000 pièces d’archives et 2 500 objets. Ces collections exceptionnelles et uniques font aujourd’hui la renommée internationale du musée de Besançon. Le musée dévoile au public des collections exceptionnelles, notamment un fonds d’art en déportation riche de plus de 600 petites peintures, statuettes et dessins réalisés clandestinement dans les prisons et camps de concentration du Reich.

Toutes les « cornes » ne sont pas des cornes ! Défenses, bois et cornes se ressemblent mais ces structures ont des origines et des fonctions très différentes. Observez, comparez et manipulez de vrais…

©Sonia Dourlot_Muséum de Besançon