Desafogadas non-noyées undrowned Archaos Pôle National du Cirque Marseille 15e Arrondissement
vendredi 20 novembre 2026 · Archaos Pôle National du Cirque · Marseille 15e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 15e Arrondissement
Desafogadas non-noyées undrowned
Vendredi 20 novembre 2026 à partir de 19h. Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 19:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Sortie de résidence
Compagnie Aquilomba
Une exploration circassienne de la mémoire ancestrale et de l’Atlantique noir
Après le succès de sa création MACACADA, l’artiste Maïra de Oliveira Aggio présente l’étape de recherche-création de son nouveau projet Desafogadas non-noyées undrowned .
Librement inspiré de l’ouvrage d’Alexis Pauline Gumbs, ce projet met en scène quatre interprètes racisées issues du Sud global. Ensemble, elles convoquent la mémoire ancestrale des mammifères marins à travers le prisme de l’Atlantique noir, interrogeant nos liens profonds avec le vivant.
Au cœur de cette création
Un appareil aérien inédit Un immense hamac de 10 x 6 mètres, conçu en caroá (fibre traditionnelle de la Caatinga brésilienne).
Un geste politique et artistique Par l’utilisation de cette technologie ancestrale, le spectacle dénonce le racisme environnemental qui frappe le biome de la Caatinga, tout en faisant de ce hamac un espace de soin, d’enveloppement et de transmission.
Cette sortie de résidence vous invite à découvrir une recherche circassienne organique où le corps, la matière et la pensée décoloniale s’entrelacent pour faire surface. .
Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 61 64 contact@archaos.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Residency Showcase
Aquilomba Company
L’événement Desafogadas non-noyées undrowned Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 15e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Jeux et danse en partage Rue Élie Kakou Résidence la Solidarité Marseille 15e Arrondissement 29 juillet 2026
- Gala de boxe des 15/16 Théâtre de la Sucrière Marseille 15e Arrondissement 29 août 2026
- Mister Freeze L’Aérosol Marseille 15e Arrondissement 1 septembre 2026
- Un dimanche aux Aygalades Cité des Arts de la Rue Marseille 15e Arrondissement 6 septembre 2026
- Twig lost in paradise Archaos Pôle National du Cirque Marseille 15e Arrondissement 24 septembre 2026