Desafogadas non-noyées undrowned Archaos Pôle National du Cirque Marseille 15e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 15e Arrondissement

Desafogadas non-noyées undrowned

Vendredi 20 novembre 2026 à partir de 19h. Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 19:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Sortie de résidence

Compagnie Aquilomba

Une exploration circassienne de la mémoire ancestrale et de l’Atlantique noir



Après le succès de sa création MACACADA, l’artiste Maïra de Oliveira Aggio présente l’étape de recherche-création de son nouveau projet Desafogadas non-noyées undrowned .



Librement inspiré de l’ouvrage d’Alexis Pauline Gumbs, ce projet met en scène quatre interprètes racisées issues du Sud global. Ensemble, elles convoquent la mémoire ancestrale des mammifères marins à travers le prisme de l’Atlantique noir, interrogeant nos liens profonds avec le vivant.



Au cœur de cette création



Un appareil aérien inédit Un immense hamac de 10 x 6 mètres, conçu en caroá (fibre traditionnelle de la Caatinga brésilienne).

Un geste politique et artistique Par l’utilisation de cette technologie ancestrale, le spectacle dénonce le racisme environnemental qui frappe le biome de la Caatinga, tout en faisant de ce hamac un espace de soin, d’enveloppement et de transmission.

Cette sortie de résidence vous invite à découvrir une recherche circassienne organique où le corps, la matière et la pensée décoloniale s’entrelacent pour faire surface. .

Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 61 64 contact@archaos.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Residency Showcase

Aquilomba Company

L’événement Desafogadas non-noyées undrowned Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille