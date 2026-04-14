Saint-Front-sur-Lémance

Descente en rappel

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 17:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Descendez du haut du donjon jusque dans les fossés, 40 mètres plus bas.

A partir de 17h. Dès 8 ans.

Réservation obligatoire. .

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71 accueil@bonaguil.fr

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English : Descente en rappel

L’événement Descente en rappel Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne