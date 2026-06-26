Désenchantée ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes
Désenchantée ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes vendredi 2 octobre 2026.
Désenchantée ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 2 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine
Dans cette adaptation contemporaine de la « Flûte enchantée » de Mozart, on découvre la guerre de quartiers : le Sud et le Nord font face à des luttes de pouvoir, victimes de la corruption et du trafic.
Une pièce de Juliette Dauzet.
Dans cette adaptation théâtrale et contemporaine de la « Flûte enchantée » de Mozart, on découvre la guerre de quartiers : le Sud et le Nord font face à des luttes de pouvoir, victimes de la corruption et du trafic. Au milieu de tout ça, le naïf Tamino rencontre la rebelle Pamina.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-02T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-02T22:00:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/desenchantee-ven-2-oct-a-20h30 contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01
ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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