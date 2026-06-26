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Désenchantée ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes

Désenchantée ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes

Désenchantée ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes vendredi 2 octobre 2026.

Lieu : ADEC / Maison du Théâtre amateur

Adresse : 45 Rue Papu, Rennes, France

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 2 octobre 2026

Fin : vendredi 2 octobre 2026

Désenchantée ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 2 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Dans cette adaptation contemporaine de la « Flûte enchantée » de Mozart, on découvre la guerre de quartiers : le Sud et le Nord font face à des luttes de pouvoir, victimes de la corruption et du trafic.

Une pièce de Juliette Dauzet.
Dans cette adaptation théâtrale et contemporaine de la « Flûte enchantée » de Mozart, on découvre la guerre de quartiers : le Sud et le Nord font face à des luttes de pouvoir, victimes de la corruption et du trafic. Au milieu de tout ça, le naïf Tamino rencontre la rebelle Pamina.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-02T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-02T22:00:00.000+02:00

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 https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/desenchantee-ven-2-oct-a-20h30 contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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