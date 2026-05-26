Rue du sport à la Binquenais Maison de quartier de la Binquenais Rennes
Rue du sport à la Binquenais Maison de quartier de la Binquenais Rennes jeudi 23 juillet 2026.
Rue du sport à la Binquenais Maison de quartier de la Binquenais Rennes Jeudi 23 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine
gratuit
animations sportives et créatives en plein air proposées par l’association la Tour d’Auvergne
Les animateur·rices de l’association La Tour d’Auvergne et du pôle associatif de la Binquenais s’installeront les jeudi après- midi dans le quartier sud Gare à la Binquenais pour proposer des
Spot sportif et animations, volleyball, foot,battle archery (bataille tir à l’arc) slackline, espace causette, les animateur·rices jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre après-midi !
Type de Public : 10–15 ans
Aucune inscription requise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-23T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-23T17:00:00.000+02:00
1
Maison de quartier de la Binquenais place bir-hakeim 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- L’Ours et la Diva Le Bacchus Rennes 26 mai 2026
- Le festival Nomadanse revient du 27 mai au 7 juin GARAGE Rennes 27 mai 2026
- Séminaire externe – Rebecca Heald, Université de Californie, Berkeley Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes 27 mai 2026
- Mon Mégot Où Il Faut. Dépolluons notre espace partagé ! Place Sarah Bernhardt Rennes 27 mai 2026
- Découverte du cyanotype à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes 27 mai 2026