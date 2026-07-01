Festival Les Tombées de la Nuit / Gérald Kurdian, Cloître Saint-Melaine, Rennes

Informations pratiques

Festival Les Tombées de la Nuit / Gérald Kurdian Dimanche 5 juillet, 00h00 Cloître Saint-Melaine Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T00:00:00+02:00 – 2026-07-05T01:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T00:00:00+02:00 – 2026-07-05T01:00:00+02:00

Musicien.ne, performer.euse magnétique, radio-artiste inspirée et DJ, Gérald Arev Kurdian développe une pratique hybride à la croisée des disciplines. Sous le nom de Hot Bodies, notamment avec les cycles Hot Bodies of the Future et The Transition Pieces, iel a réconcilié l’intimité de la folk et l’urgence du dancefloor dans des performances mêlant musique live, art vidéo et autofiction. À Rennes, en février, Gérald Kurdian avait assuré la musique originale du Bal Magnétique de Massimo Fusco, avant de clôturer la soirée avec un DJ set de tous les diables. Logique donc qu’il nous embarque à nouveau dans son voyage !

Cloître Saint-Melaine Place Saint-Melaine, Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

DJ SET HYBRIDE ET SENSUEL À LA CROISÉE DES DISCIPLINES

Hot Bodies