Festival Les Tombées de la Nuit / Gérald Kurdian, Cloître Saint-Melaine, Rennes
dimanche 5 juillet 2026 · Cloître Saint-Melaine · Rennes
Informations pratiques
Festival Les Tombées de la Nuit / Gérald Kurdian Dimanche 5 juillet, 00h00 Cloître Saint-Melaine Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T00:00:00+02:00 – 2026-07-05T01:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T00:00:00+02:00 – 2026-07-05T01:00:00+02:00
Musicien.ne, performer.euse magnétique, radio-artiste inspirée et DJ, Gérald Arev Kurdian développe une pratique hybride à la croisée des disciplines. Sous le nom de Hot Bodies, notamment avec les cycles Hot Bodies of the Future et The Transition Pieces, iel a réconcilié l’intimité de la folk et l’urgence du dancefloor dans des performances mêlant musique live, art vidéo et autofiction. À Rennes, en février, Gérald Kurdian avait assuré la musique originale du Bal Magnétique de Massimo Fusco, avant de clôturer la soirée avec un DJ set de tous les diables. Logique donc qu’il nous embarque à nouveau dans son voyage !
Cloître Saint-Melaine Place Saint-Melaine, Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
DJ SET HYBRIDE ET SENSUEL À LA CROISÉE DES DISCIPLINES
Hot Bodies
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Festival Les Tombées de la Nuit / Playback FM Vol.1 • Valentin Dilas Cloître Saint-Melaine Rennes 1 juillet 2026
- Fête Des Squares #6, Sq; louis boulanger, Rennes 1 juillet 2026
- Fête Des Squares #6 Sq; louis boulanger Rennes 1 juillet 2026
- Festival Les Tombées de la Nuit / DJ Miel Cloître Saint-Melaine Rennes 1 juillet 2026
- Lucie Carbone Le Bacchus Rennes 1 juillet 2026