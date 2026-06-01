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Rue du sport à la Binquenais, Maison de quartier de la Binquenais, Rennes

Rue du sport à la Binquenais, Maison de quartier de la Binquenais, Rennes

Rue du sport à la Binquenais, Maison de quartier de la Binquenais, Rennes jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Maison de quartier de la Binquenais

Adresse : place bir-hakeim 35000 Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Tarif : gratuit

Rue du sport à la Binquenais Jeudi 23 juillet, 14h00 Maison de quartier de la Binquenais Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T14:00:00+02:00 – 2026-07-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T14:00:00+02:00 – 2026-07-23T17:00:00+02:00

Les animateur·rices de l’association La Tour d’Auvergne et du pôle associatif de la Binquenais s’installeront les jeudi après- midi dans le quartier sud Gare à la Binquenais pour proposer des
Spot sportif et animations, volleyball, foot,battle archery (bataille tir à l’arc) slackline, espace causette, les animateur·rices jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre après-midi !

  Type de Public : 10–15 ans

   Aucune inscription requise

Maison de quartier de la Binquenais place bir-hakeim 35000 Rennes Rennes 35200 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne
animations sportives et créatives en plein air proposées par l’association la Tour d’Auvergne

la TA

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