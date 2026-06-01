Vialas

DESINTOXICATION DE LA LANGUE DE BOIS

Vivre à Vialas Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Vivre à Vialas vous propose un atelier avec Bérénice Gudin pour apprendre à repérer, comprendre et questionner les discours qui nous entourent.

Sur inscription par sms, mail ou directement au local

Vivre à Vialas vous propose un atelier avec Bérénice Gudin pour apprendre à repérer, comprendre et questionner les discours qui nous entourent.

Sur inscription par sms, mail ou directement au local .

Vivre à Vialas Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59 vivreavialas@gmail.com

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English :

Vivre à Vialas proposes a workshop with Bérénice Gudin to learn how to spot, understand and question the speeches that surround us.

Registration by sms, e-mail or directly at the workshop

L’événement DESINTOXICATION DE LA LANGUE DE BOIS Vialas a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère