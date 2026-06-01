DESINTOXICATION DE LA LANGUE DE BOIS Vialas
DESINTOXICATION DE LA LANGUE DE BOIS Vialas jeudi 11 juin 2026.
Vialas
DESINTOXICATION DE LA LANGUE DE BOIS
Vivre à Vialas Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Vivre à Vialas vous propose un atelier avec Bérénice Gudin pour apprendre à repérer, comprendre et questionner les discours qui nous entourent.
Sur inscription par sms, mail ou directement au local
Vivre à Vialas vous propose un atelier avec Bérénice Gudin pour apprendre à repérer, comprendre et questionner les discours qui nous entourent.
Sur inscription par sms, mail ou directement au local .
Vivre à Vialas Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59 vivreavialas@gmail.com
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English :
Vivre à Vialas proposes a workshop with Bérénice Gudin to learn how to spot, understand and question the speeches that surround us.
Registration by sms, e-mail or directly at the workshop
L’événement DESINTOXICATION DE LA LANGUE DE BOIS Vialas a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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