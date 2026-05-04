Dessin des arbres remarquables à Nantes Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 09:30 – 12:30

Gratuit : non 45 € par matinée 45 € la matinéeRéservation : https://www.lecoquillageetloreille-nantes.com/Règlement par cartes, espèces, chèques ou chèques vacances. Tout public

Trois journées de stages de dessin dans les jardins et au bord de l’Erdre Dessiner un arbre c’est entrer en conversation avec lui. « Je me demande si le rapport premier aux arbres n’est pas d’abord esthétique, avant même d’être scientifique. Quand on rencontre un bel arbre, c’est tout simplement extraordinaire ». Francis Hallé (botaniste biologiste). C’est une balade où le prétexte est autant botanique qu’artistique, et sera aussi l’occasion de découvrir la nature à Nantes autrement. Denis vous présente les arbres qu’il affectionne et vous parle de leur vie, du microcosme autour d’eux avant de vous inviter à les dessiner et à retranscrire leur caractère. Cette expérience se nourrira de celle d’artistes tels J.S.Sargent, Camille Corot ou Claude Gelée qui ont dessiné les arbres toute leur vie et en ont donné leur vision. Programme – sessions de 9h30 à 12h30 :Lundi 13 juillet 2026 – Des Jardins avec John Singer Sargent : Square Maurice Schwob et Jardin extraordinaireMercredi 15 juillet 2026 – Les Bords de l’Erdre avec Jean Baptiste Corot : Parc de la ChantrerieJeudi 16 juillet2026 – Les Bords de l’Erdre avec Claude Gellée : Château de la Gascherie, la Gandonnière. Matériel : Carnet de dessin A4 280 g, pierre noire, crayons papier, crayon pastel sec sepia (Conté Paris), brou de noix, crayon pastel blanc, papier blanc ou de couleur, boîte d’aquarelle de 12 couleurs, éponges, drawing gum, encres de couleurs. 11 stagiaires maxTous niveaux, débutants acceptésAdos et adultes Stage dirigé par Denis Cantiteau

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200



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