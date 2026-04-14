Dessine et crée ton jeu vidéo, Bibliothèque Maurepas, Rennes
Dessine et crée ton jeu vidéo, Bibliothèque Maurepas, Rennes mercredi 15 avril 2026.
Dessine et crée ton jeu vidéo Mercredi 15 avril, 16h30 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T16:30:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T16:30:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00
Un atelier pour découvrir comment créer un jeu vidéo grâce à l’application Draw your game qui permet de transformer son dessin en un véritable petit jeu de plateforme. Il va falloir imaginer des obstacles et des ennemis à affronter !
Enfants de 6 à 10 ans.
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr
Atelier enfants pour découvrir comment créer un jeu vidéo jeux vidéo
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