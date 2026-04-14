Dessine et crée ton jeu vidéo, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Dessine et crée ton jeu vidéo Mercredi 15 avril, 16h30 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T16:30:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T16:30:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00

Un atelier pour découvrir comment créer un jeu vidéo grâce à l’application Draw your game qui permet de transformer son dessin en un véritable petit jeu de plateforme. Il va falloir imaginer des obstacles et des ennemis à affronter !

Enfants de 6 à 10 ans.

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr

Atelier enfants pour découvrir comment créer un jeu vidéo jeux vidéo