Dessiner le monde Parnay

Parnay

Dessiner le monde

Les Hauts de Valbrun Parnay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-01

L’esprit des vacances et du voyage s’invite cet été au Domaine de Rocheville avec Dessiner le monde , une exposition de l’artiste Marilyn MacGregor. Ses croquis vous font voyager de l’Australie au Mexique, en passant bien sûr par la France !

Dessinatrice et illustratrice, Marilyn MacGregor partage son temps entre Philadelphie et Saumur depuis plusieurs années. Ses croquis spontanés, réalisés sur le vif lors de ses voyages ou dans sa vie quotidienne, portent un regard tendre et joyeux sur les lieux et les personnes qu’elle rencontre. Cette technique lui permet de capturer l’essence d’une scène sur papier avec souplesse et naturel, sans rechercher l’exactitude du trait. Les couleurs sont ensuite ajoutées à la main, au crayon, ou ajoutées numériquement.

L’exposition Dessiner le monde réunit des scènes de différents pays, de l’Australie au Mexique, en passant par les plages bretonnes. Avec un véritable air de vacances, la cinquantaine de dessins exposés au Domaine de Rocheville vous fait voyager à travers le monde !

Venez (re)découvrir des paysages emblématiques qui vous rappelleront certainement des souvenirs dans la salle panoramique du domaine.

Une exposition colorée et festive, ouverte à tous les amoureux des beaux paysages et, bien évidemment, à tous les amateurs de vin.

Parcourez le monde au sein du Domaine de Rocheville et laissez-vous tenter par l’une des cuvées en AOP Saumur Blanc, Saumur Rosé, Saumur Champigny, Crémant de Loire ou Pétillant Naturel Rosé du Domaine.

PRECISIONS HORAIRES

Du 01/07 au 30/08/2026 le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et jours fériés de 10h à 18h30. Le dimanche de 14h à 18h. .

Les Hauts de Valbrun Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 10 00 contact@domaine-de-rocheville.fr

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English :

The spirit of vacation and travel is in the air this %E9t%E9 at the Domaine de Rocheville with %AB Dessiner le monde %BB, an exhibition by artist Marilyn MacGregor. Her sketches take you on a journey from Australia to Mexico, with a stop in France along the way!

L’événement Dessiner le monde Parnay a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME