Dessiner l’Orangerie : « un musée au rythme de la lumière », Musée de l’Orangerie des Tuileries, Paris

Informations pratiques

Dessiner l’Orangerie : « un musée au rythme de la lumière » 19 et 20 septembre Musée de l’Orangerie des Tuileries Paris

Inscriptions sur place dans la limite des places disponibles, rendez-vous au comptoir d’accueil 30 minutes avant la visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Construit en 1852, sous le Second Empire, afin d’abriter durant l’hiver les orangers décorant le jardin du palais des Tuileries, l’actuel musée de l’Orangerie a connu plusieurs campagnes de travaux visant à consolider le bâtiment et à le transformer. En 1921, il est affecté au sous-secrétariat d’État aux Beaux-Arts afin d’exposer les artistes vivants. Georges Clemenceau, alors président du Conseil, propose d’y installer le grand ensemble des Nymphéas, chef-d’œuvre qui ouvre de nouvelles voies annonçant le XXe siècle et que Claude Monet a offert à l’État à la fin de la Première Guerre mondiale pour célébrer l’armistice et la paix. Il inaugure le « musée Claude Monet » en 1927, quelques mois après la mort de l’artiste. En 1966, le choix par l’État d’exposer la collection Jean Walter et Paul Guillaume, acquise en 1959 et 1963, donne son aspect définitif au « premier musée d’art français moderne » accessible au public.

Musée de l’Orangerie des Tuileries Place de la Concorde, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France 0140206771 https://www.musee-orangerie.fr L’ensemble des “Nymphéas”, chef-d’œuvre de Claude Monet et aboutissement de son itinéraire créateur, est présenté dans l’aménagement conçu par l’architecte Camille Lefèvre. La collection de Jean Walter et de Paul Guilllaume provenant pour l’essentiel de ce dernier compte 150 peintures réunies pour la plupart entre les deux Guerres Mondiales. A partir de 21h l’accès au musée se fait par l’entrée du jardin des Tuileries située place de la Concorde, côté Seine. Métro : 1, 8, 12 station Concorde. Bus : 24, 42, 52, 72, 73, 84, 94 arrêt Concorde. Parkings : Concorde (angle de l’avenue Gabriel et de la place de la Concorde) ou Jardin des Tuileries (38 rue du Mont-Thabor).

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© Allison BELLIDO ESPICHAN