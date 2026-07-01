Détectives en arbres, La Gerbetière – Maison Audubon, Couëron

Informations pratiques

Détectives en arbres Dimanche 26 juillet, 15h00 La Gerbetière – Maison Audubon Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T15:00:00+02:00 – 2026-07-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T15:00:00+02:00 – 2026-07-26T18:00:00+02:00

Enquête en famille ! Utilisez vos talents de détective pour mener l’enquête sur les arbres de Couëron venus d’ailleurs !

Animation dans le cadre de l’Etoile verte : premiers pas.

Dimanche 26 juillet, 15h-18h

Jardins de la Gerbetière, Maison Audubon – 1 rue des Bergeronnettes

Sur inscription : >> S’inscrire

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Enquête en famille ! Utilisez vos talents de détective pour mener l’enquête sur les arbres de Couëron venus d’ailleurs ! été2026