L’étoile verte : premiers pas, Le Lac de Beaulieu, Couëron

Informations pratiques

L’étoile verte : premiers pas Dimanche 26 juillet, 09h30 Le Lac de Beaulieu Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T09:30:00+02:00 – 2026-07-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T09:30:00+02:00 – 2026-07-26T19:00:00+02:00

Au cœur de notre métropole, nous vous invitons à découvrir la magnifique étoile verte, véritable réseau de chemins pédestres qui dessine la forme d’une étoile à six branches reliant les vallées et les principaux parcs de nos 24 communes.

En accompagnement de ce lancement de projet, l’Association culturelle de l’été vient guider vos « premiers pas » le long de l’étoile verte pour découvrir les branches de la Loire Aval, de l’Erdre et de la Loire Amont, le temps d’un week-end d’animations gratuites du 23 au 26 juillet.

Au programme à Couëron dimanche 26 juillet :

Spectacle « Le Belvédère »

Performance en continu de J. Swartvagher avec jumelles, transats et carnets à dessins.

Belvédère de la Pierre-Thamis, Port-Launay / 9h30-12h30

Goguette

Baptisée la Goguette, cette caravane-itinérante-polymorphe, hérite de ces rendez-vous d’autrefois, festifs et libres, où l’on se retrouvait pour savourer l’instant, en musique et en bonne compagnie !

Lac de Beaulieu / 14h-19h

Les arpenteurs d’étoiles – Atelier haïku

Ateliers d’écriture Haïku avec Gweanaël Dupont de l’association de l’Annexe et ses panneaux d’observation poétique.

Lac de Beaulieu / 14h30-17h30

Les arpenteurs d’étoiles – Lecture et éveil corporel

Lecture et éveil corporel avec Julia Passot du collectif La Turbine. Balade d’éveil sensoriel et lecture collective du texte Panthère paillette ».

Lac de Beaulieu / 14h30-17h30

Spectacle « Résonances »

Kevin Ferré et Florent Gauvrit vous offre un spectacle de 20min mêlant danse et violoncelle électro.

Lac de Beaulieu / 17h et 18h

Les arpenteurs d’étoiles – Parcours « Au fil de l’eau »

En groupe de 20 cyclistes, effectuer un parcours aller-retour au fil de l’eau, du lac de Beaulieu au canal de la Martinière, accompagné d’Eric Lemerle, médiateur environnemental de l’Estuarium et son sac à dos à énigmes et jumelles.

Départ du lac de Beaulieu / 15h-18h

Sur inscription : letoileverte-premierspas.fr

Les arpenteurs d’étoiles – Détectives en arbres

Enquête en famille ! Utilisez vos talents de détective pour mener l’enquête sur les arbres de Couëron venus d’ailleurs !

Jardins de la Gerbetière, Maison Audubon – 1 rue des Bergeronnettes

15h-18h

>> S’inscrire

Informations pratiques :

Gratuit

Tout public

Accès libre (sauf parcours « Au fil de l’eau » et « Détectives en arbres » sur inscription)

>> Programme complet de l’Étoile verte

Le Lac de Beaulieu Route de Beaulieu, Couëron Couëron 44220 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.letoileverte-premierspas.fr/ »}] [{« link »: « http://letoileverte-premierspas.fr »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1080, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Venez du00e9couvrir lu2019histoire des arbres de Couu00ebron u00e0 lu2019aide du2019une malle qui contient des indices et menez lu2019enquu00eateu2026 tLe jeu, pru00e9sentu00e9 sous forme de malle, peut se du00e9couvrir en extu00e9rieur dans les jardins de La Gerbetiu00e8re. Vous pouvez le ru00e9aliser u00e0 lu2019heure qui vous convient entre 15h et 18h. Profitez u00e9galement de votre venue pour du00e9couvrir lu2019exposition « la symu00e9trie des ru00eaves » de Fabrice Azzolin. », « html »: «

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Découvrez la branche Loire Aval de l’étoile verte, à travers une journée d’animations gratuites et variées à Couëron : musique, spectacle, goguette, écriture, lecture, balade…