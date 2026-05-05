Détenus à tout prix, Théâtre de Poche Graslin, Nantes

Détenus à tout prix 24 septembre – 3 octobre Théâtre de Poche Graslin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T21:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:30:00+02:00

Eddy et Max ne se connaissent pas et leurs vies sont loin d’être semblables.

Leur seul point commun : avoir eu l’idée géniale de se faire volontairement incarcérer pour trouver des amis. Et maintenant, ils vont devoir cohabiter dans une cellule de 6m².

Entre mensonges inutiles et situations absurdes ; débordant de folie, de références pop et de générosité, cette comédie de la Compagnie du Bistanclac vous propose de vous évader le temps d’1h15 dans ce huis clos irrésistible et surprenant.

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Théâtre de Poche Graslin 5 Rue Lekain, 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33526-0.wb?REFID=o4MPAAAAAAAAAAAAtAA »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240473444 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@theatredepochegraslin.fr »}] [{« data »: {« author »: « Compagnie du Bistanclac », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9tenus u00e0 tout prix – Compagnie du BistanclacnComu00e9die carcu00e9rale u2022 1h15nPrix Cyrano du Meilleur spectacle d’humour 2023nnEddy et Max ne se connaissent pas et leurs vies sont loin du2019u00eatre semblables. Leur seul point commun : avoir eu lu2019idu00e9e gu00e9niale de se faire volontairement incarcu00e9rer pour trouver des amis. Et maintenant, ils vont devoir cohabiter dans une cellule de 6mu00b2. Entre mensonges inutiles et situations absurdes ; du00e9bordant de folie, de ru00e9fu00e9rences pop et de gu00e9nu00e9rositu00e9, la derniu00e8re comu00e9die extravagante de la Compagnie du Bistanclac vous propose de vous u00e9vader le temps du20191h15 dans ce huis clos irru00e9sistible et surprenant. nnwww.compagniedubistanclac.fr – 06 46 12 93 48 », « type »: « video », « title »: « Du00e9tenus u00e0 tout prix – Teaser 2025 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/RbtJTHr6WM8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=RbtJTHr6WM8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCuQFDrczNJHtpDjvcFDxEBg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Un huis clos surprenant ! humour comédie