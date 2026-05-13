DÉTOURS – Loin du Bercail, Musée Opale Sud, Berck

DÉTOURS – Loin du Bercail Samedi 23 mai, 18h00 Musée Opale Sud Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

DÉTOURS

Loin du Bercail

Loin des rivages de Berck, Francis Tattegrain, Emile et Jan Lavezzari empruntent des chemins de traverse.

Villes de Picardie, ruines et scènes d’histoire composent ces « détours » inattendus qui révèlent toute la richesse de l’École de Berck.

Musée Opale Sud 60 Rue de l’Impératrice, 62600 Berck, France Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321840780 https://musee.berck.fr Caché derrière la façade de l’ancienne gendarmerie de Berck (1871), le Musée Opale Sud découvre des richesses inconnues. Au milieu du XIXe siècle, Berck, qui vit essentiellement de la pêche, devient un lieu de villégiature prisé. Les artistes, à l’instar d’Édouard Manet y séjournent. Ludovic-Napoléon Lepic est le premier à s’y installer. Autour de lui, se crée informellement “l’École de Berck”. Le musée aujourd’hui se définit comme un “point de passage”, entre terre et mer, entre nature indomptable et quotidien du passé.

Les collections permanentes confrontées à la création actuelle sont en perpétuel mouvement. La muséographie, originale et dynamique, associe œuvres et éléments d’interprétation. Le musée dévoile aussi une collection archéologique exceptionnelle sur les découvertes régionales.

DÉTOURS

© Musée Opale Sud, Berck-sur-Mer