HORIZON – Vernissage, Musée Opale Sud, Berck

HORIZON – Vernissage Samedi 23 mai, 18h00 Musée Opale Sud Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

HORIZON

Poursuivant son questionnement autour de la peinture, de ses motifs, de la notion de représentation, le Musée Opale Sud interroge une ligne qui nous est familière : la ligne d’horizon. L’horizon, participe à toutes les expériences du paysage, délimitant le champ du visible, où ciel, terre et mer paraissent se rejoindre. Pourtant cette apparente simplicité cache une vaste richesse conceptuelle. A la fois construction perceptive, figure de l’imaginaire et structure de notre rapport au monde, la ligne d’horizon est la limite de ce que nous voyons ou percevons, tout en symbolisant ce vers quoi nous tendons sans jamais l’atteindre. Elle incarne une promesse, une utopie.

L’exposition Horizon rassemble tous les peintres de l’Ecole de Berck-sur-Mer présents au sein des collections du Musée Opale Sud, dans un accrochage « immersif », où les horizons alignés offrent dans une promenade imaginaire le long du rivage, de la plage aux dunes, du crépuscule à l’aube.

Musée Opale Sud 60 Rue de l’Impératrice, 62600 Berck, France Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321840780 https://musee.berck.fr Caché derrière la façade de l’ancienne gendarmerie de Berck (1871), le Musée Opale Sud découvre des richesses inconnues. Au milieu du XIXe siècle, Berck, qui vit essentiellement de la pêche, devient un lieu de villégiature prisé. Les artistes, à l’instar d’Édouard Manet y séjournent. Ludovic-Napoléon Lepic est le premier à s’y installer. Autour de lui, se crée informellement “l’École de Berck”. Le musée aujourd’hui se définit comme un “point de passage”, entre terre et mer, entre nature indomptable et quotidien du passé.

Les collections permanentes confrontées à la création actuelle sont en perpétuel mouvement. La muséographie, originale et dynamique, associe œuvres et éléments d’interprétation. Le musée dévoile aussi une collection archéologique exceptionnelle sur les découvertes régionales.

HORIZON

© Musée Opale Sud, Berck-sur-Mer