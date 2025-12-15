La gazette du musée Musée Opale-Sud Berck

La gazette du musée Samedi 23 mai 2026, 17h00 Musée Opale-Sud Pas-de-Calais

Création d’une gazette, réalisée en collaboration avec 11 élèves du collège partenaire (Notre-Dame). La gazette comprendra 8 pages, petit format, imprimées sur papier type journal pour un rendu authentique.

Les élèves présenteront la gazette aux visiteurs lors de la Nuit des musées, renforçant la dimension participative et pédagogique du projet.

Présence des élèves en option LDS pour accueillir les visiteurs.

Musée Opale-Sud 60 Rue de l’Impératrice, 62600 Berck, France Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321840780 https://musee.berck.fr A partir des années 1870, tandis que se développe la vie hospitalière et touristique, de nombreux artistes viennent saisir les scènes caractéristiques qui rendent célèbre la plage de Berck. Inépuisable source de pittoresque, la plus importante marine d’échouage de France exerce un attrait puissant, tant sur les « plagistes », que sur les peintres. En rupture d’atelier, ceux-ci trouvent, sous les lumières changeantes de l’estran, un théâtre à la mesure des tendances novatrices initiées par les Impressionnistes, tout en profitant des charmes d’une brillante vie mondaine dynamisée par la venue des Rothschild. C’est autour du témoignage des peintres naturalistes, parfois réunis sous le terme d’Ecole de Berck, que le musée d’Opale-Sud a construit un parcours qui privilégie les thèmes liés à la vie des pêcheurs locaux. En harmonie avec ce thème, le musée d’Opale-Sud ouvre ses collections à la création contemporaine. Les acquisitions réalisées à l’occasion des nombreuses expositions temporaires – en particulier lors du premier cycle « Verre et Mer » – sont intégrées à la présentation permanente.

A l’étage est présenté le produit de fouilles récentes, effectuées entre la vallée de l’Authie et l’emplacement du tunnel sous la Manche. Ce territoire occupé depuis la préhistoire a toujours tiré de sa situation, sur un axe commercial majeur, une grande prospérité tout en exploitant au mieux les ressources issues de la mer (dont le sel) et un sol fertile. Récemment restaurés, les objets issus de douze sites fouillés au cours des trente dernières années constituent l’un des ensembles les plus remarquables proposés au public dans le nord de la France. Ici aussi, la création contemporaine fait ponctuellement écho aux collections permanentes avec les œuvres en acier damas de Jean-Louis Hurlin et les perles en verre offertes au musée par les créateurs internationaux de l’exposition « Perles d’écume ».

