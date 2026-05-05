Deux cours de Line Dance à suivre Saint-Herblain
Deux cours de Line Dance à suivre Saint-Herblain dimanche 31 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 10:00 – 12:15
Gratuit : non 10 € / 18 € 1 Cours (N1 ou N2) : 10 €2 Cours à suivre : 18 € Reservation : https://www.helloasso.com/associations/nantes-west/evenements/line-dance-dim-31-mai-2026-1 Pas d’inscription annuelle, réservez votre cours à l’unité. Tout public
Accessible à tous, pas besoin de partenaire Niveau 1 : 10h-11h : Accessible à tous, pas de prérequisNiveau 2 : 11h15-12h15 : Pour les danseurs déjà expérimentés ayant un bon sens du rythme, des appuis, des transferts de poids de corps, des orientations… Bâtiment D (salle de danse)
Bourg Saint-Herblain 44800
02 40 85 27 22 yezhou44@gmail.com 0644759961 http://nanteswest.free.fr
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