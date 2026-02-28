Deux films, sinon rien hameau du beugnon Arcy-sur-Cure

Deux films, sinon rien

hameau du beugnon Le petit festival de théâtre dans la grange Arcy-sur-Cure Yonne

Tarif : 13 – 13 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 18:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Compagnie Barbès 35 JB Gillet et Cendre Chassagne revisitent l’histoire de films qui ont marqué leur vie et peutêtre les nôtres…Entre cauchemar, humour et chansons .

hameau du beugnon Le petit festival de théâtre dans la grange Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 58 80 cdbeugnon@gmail.com

