Deux films, sinon rien hameau du beugnon Arcy-sur-Cure

hameau du beugnon Le petit festival de théâtre dans la grange Arcy-sur-Cure Yonne
Tarif : 13 – 13 – 30 EUR
Début : 2026-05-31 18:00:00
Compagnie Barbès 35 JB Gillet et Cendre Chassagne revisitent l’histoire de films qui ont marqué leur vie et peutêtre les nôtres…Entre cauchemar, humour et chansons .
hameau du beugnon Le petit festival de théâtre dans la grange Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 58 80 cdbeugnon@gmail.com
