Deux œuvres de trois mètres de haut rose renoncule signées Guillaume Bottazzi, Oeuvres patrimoniales, Marseille

Informations pratiques

Deux œuvres de trois mètres de haut rose renoncule signées Guillaume Bottazzi 18 – 20 septembre Oeuvres patrimoniales Bouches-du-Rhône

Visible de l’extérieur par les grandes baies vitrées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ces deux œuvres émaillées de trois mètres de haut ont été installées en 2022. Elles se trouvent à deux pas de Notre-Dame-de-la- Garde à Marseille. Leurs tonalités fuchsia, rose renoncule, azalée et églantine s’inscrivent dans une chromatique grenade.

Elles sont composées d’émaux déposés sur du verre trempé et feuilleté. L’émail est une matière naturelle réduite en poudre et composée de différents minéraux : la silice, qui compose 66 % de la croûte terrestre ; les feldspaths, qui forment le groupe de minéraux le plus abondant en volume dans la croûte terrestre ; le kaolin, une argile courante ; les oxydes métalliques, extrêmement abondants à la surface de la Terre ; le titane, le neuvième élément le plus abondant dans la croûte terrestre et le cinquième métal le plus abondant sur Terre ; le carbonate de cuivre, un composé de cuivre, le cuivre lui-même étant relativement abondant dans la croûte terrestre ; l’oxyde de fer, l’un des trois oxydes principaux du fer, abondants dans la nature, dans des roches et dans les sols, le manganèse, qui est le 12e élément le plus abondant dans la croûte terrestre (juste après le fer)…

Cette commande in situ implique une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elles se trouvent. Elles créent un espace onirique et enchanteur, qui évolue en fonction de l’imaginaire de chacun.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Oeuvres patrimoniales 40 rue du Docteur François Morucci 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}]

Ces deux œuvres émaillées de trois mètres de haut ont été installées en 2022. Elles se trouvent à deux pas de Notre-Dame-de-la- Garde à Marseille. Leurs tonalités fuchsia, rose renoncule, azalée et …

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris