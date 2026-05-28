Rouen

Deux Peintres Officiels de la Marine exposent à Rouen !

23 Rue Saint-Nicolas Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-06-25 13:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Exposition d’art contemporain .

23 Rue Saint-Nicolas Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 78 08 91 37 galerie@artdesmarines.com

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English : Deux Peintres Officiels de la Marine exposent à Rouen !

L’événement Deux Peintres Officiels de la Marine exposent à Rouen ! Rouen a été mis à jour le 2026-05-26 par Seine-Maritime Attractivité