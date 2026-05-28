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Deux Peintres Officiels de la Marine exposent à Rouen ! Rouen

Deux Peintres Officiels de la Marine exposent à Rouen ! Rouen samedi 30 mai 2026.

Adresse : 23 Rue Saint-Nicolas

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Rouen

Deux Peintres Officiels de la Marine exposent à Rouen !

23 Rue Saint-Nicolas Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-06-25 13:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Exposition d’art contemporain   .

23 Rue Saint-Nicolas Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 78 08 91 37  galerie@artdesmarines.com

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English : Deux Peintres Officiels de la Marine exposent à Rouen !

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