Deux Peintres Officiels de la Marine exposent à Rouen ! Rouen
Deux Peintres Officiels de la Marine exposent à Rouen ! Rouen samedi 30 mai 2026.
Rouen
Deux Peintres Officiels de la Marine exposent à Rouen !
23 Rue Saint-Nicolas Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-06-25 13:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Exposition d’art contemporain .
23 Rue Saint-Nicolas Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 78 08 91 37 galerie@artdesmarines.com
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L’événement Deux Peintres Officiels de la Marine exposent à Rouen ! Rouen a été mis à jour le 2026-05-26 par Seine-Maritime Attractivité
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