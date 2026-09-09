Deux sites, un musée : découvrez le musée Charles-VII, Musée Charles-VII – site du Pôle de la Porcelaine, Mehun-sur-Yèvre

Informations pratiques

Deux sites, un musée : découvrez le musée Charles-VII 19 et 20 septembre Musée Charles-VII – site du Pôle de la Porcelaine Cher

Accessibilité : le Pôle de la porcelaine est accessible aux personnes à mobilité réduite. Le Château n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Deux sites, un musée : découvrez le musée Charles-VII

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée Charles-VII vous invite à découvrir librement ses deux sites : le Château de Mehun-sur-Yèvre et le Pôle de la porcelaine.

Au Château, plongez dans l’histoire médiévale de Mehun-sur-Yèvre et découvrez les collections consacrées à l’histoire du site et à la fastueuse résidence du duc Jean de Berry. Au Pôle de la porcelaine, explorez les collections de porcelaines et l’histoire de cette production emblématique du territoire, ainsi que l’exposition Or blanc d’Orient.

Deux lieux, deux univers, une même histoire : celle du patrimoine de Mehun-sur-Yèvre.

Musée Charles-VII – site du Pôle de la Porcelaine rue des Grands Moulins Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 06 19 https://www.ville-mehun-sur-yevre.fr/tourisme/decouvrir-la-ville/patrimoine/pole-de-la-porcelaine Un écrin d’exception

À l’ombre du château, le musée est un écrin de verre posé sur les rives de l’Yèvre, dans la verdure des jardins du duc de Berry. Cette nature qui exalte l’Art nouveau est complice de la lumière qui sublime les chinoiseries ou les pâtes d’application… La galerie des curiosités vous révèlera bien des secrets pour une autre approche de cette céra­mique d’exception !

Comprendre l’Histoire

“L’or blanc et le Berry” c’est une longue et belle histoire ! Depuis l’extrême fin du XVIIIe s. des aventuriers de l’industrie s’y installent. Hache à Vierzon, Pillivuyt et ses fabrications Spéciales à Mehun deviennent des moteurs pour de nombreuses autres manufactures. Une aventure industrielle et technologique, humaine et créatrice qui vous est racontée au travers d’une exceptionnelle scénographie. Tout au long du XIXe s., les arts industriels sont portés au summum de leurs possibilités et honorent les Expositions universelles.

Les oeuvres

Alliance des terres, du kaolin et de l’eau, magie du feu, les œuvres exposées sont l’aboutissement de savoir – faire inégalés. Souvent primées lors des Expositions universelles, ces œuvres magnifient le XIXe s. jusqu’à l’entre deux guerres, du retour d’Égypte aux Arts décoratifs. Céladon, pâte-sur-pâte, barbotine, sujets improbables ou techniques uniques, les collections se distinguent par leur diversité qu’éclipse le sublime !

Les expositions

Tous les ans, le musée propose différentes expositions autour des arts et des savoir-faire de la céramique, des arts de la table ou des métiers d’exception. Des expositions ouvertes pour tous les regards, pour petits et grands, avec des programmations de visites et d’ateliers de découverte. Renseignez-vous, car il y a toujours quelque chose à faire au musée ! Accès PMR.

Parking du Château, place du Général Leclerc

Deux sites, un musée : découvrez le musée Charles-VII

©Service Communication, Ville de Mehun-sur-Yèvre