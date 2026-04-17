Deux spectacles sinon rien ! Théâtre du Lavoir Pontarlier
Deux spectacles sinon rien ! Théâtre du Lavoir Pontarlier samedi 18 avril 2026.
Pontarlier
Deux spectacles sinon rien !
Théâtre du Lavoir 2 rue Jeanne D’Arc Pontarlier Doubs
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18 22:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Laëtitia, dans sa pièce (R)éveil, mêle danse et art du cirque une danseuse tourne en rond dans sa quête de perfection du geste.
Entre tension et abandon, lenteur et impulsion, la danse devient un passage vers de nouvelles sensations.
Christelle incarne Josiane dans Oups ! Le lac des cygnes de Tchaïk..Tchokav…Tchivok… de ce compositeur russe tourne dans sa tête. Elle raconte la danse classique…à sa manière. Billetterie en vente en ligne. .
Théâtre du Lavoir 2 rue Jeanne D’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Deux spectacles sinon rien !
L’événement Deux spectacles sinon rien ! Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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