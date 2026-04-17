Salon des vins et des saveurs Pontarlier
Salon des vins et des saveurs Pontarlier vendredi 17 avril 2026.
Pontarlier
Salon des vins et des saveurs
Espace René Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-17
Organisé par le Rotary Club de Pontarlier.
15e édition du salon rassemblant une soixantaine d’exposants venus de toute la France présenter leurs spécialités.
Billetterie sur place. .
Espace René Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 64 81 54
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English : Salon des vins et des saveurs
L’événement Salon des vins et des saveurs Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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