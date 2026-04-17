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Salon des vins et des saveurs Pontarlier

Salon des vins et des saveurs Pontarlier vendredi 17 avril 2026.

Adresse : Espace René Pourny

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif :

Pontarlier

Salon des vins et des saveurs

Espace René Pourny Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-17

Organisé par le Rotary Club de Pontarlier.
15e édition du salon rassemblant une soixantaine d’exposants venus de toute la France présenter leurs spécialités.
Billetterie sur place.   .

Espace René Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 64 81 54 

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English : Salon des vins et des saveurs

L’événement Salon des vins et des saveurs Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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