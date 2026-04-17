Pontarlier

Salon des vins et des saveurs

Espace René Pourny Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17

Organisé par le Rotary Club de Pontarlier.

15e édition du salon rassemblant une soixantaine d’exposants venus de toute la France présenter leurs spécialités.

Billetterie sur place. .

Espace René Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 64 81 54

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English : Salon des vins et des saveurs

L’événement Salon des vins et des saveurs Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS