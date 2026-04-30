Dévernissage de l’exposition Sonorités d’été Place du Four Mollet Auray

Auray

Dévernissage de l’exposition Sonorités d’été

Place du Four Mollet Chapelle du St Esprit Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion du dernier jour de l’exposition, venez prendre le temps d’une dernière écoute collective avec Félix Blume et Yola Couder.

Ce moment convivial sera partagé aussi avec les habitant.es ayant participé à la création de l’oeuvre Pluie d’été, installée dans la Chapelle.

Découvrez une sculpture sonore qui questionne la mémoire du lieu et nous invite à plonger dans des voix de l’eau par une mélodie douce et irrégulière. .

Place du Four Mollet Chapelle du St Esprit Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dévernissage de l’exposition Sonorités d’été

L’événement Dévernissage de l’exposition Sonorités d’été Auray a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon