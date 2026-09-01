Devin Townsend Metamorphosis Solo Tour 2026 Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Devin Townsend Metamorphosis Solo Tour 2026

Mercredi 23 septembre 2026 à partir de 20h.

Ouverture des portes 18h30

Début du concert 20h00. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 52 – 52 – 90.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 20:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

La tournée solo Metamorphosis offre une occasion rare et sans filtre de retrouver Devin Townsend sur scène, au Silo

Fort d’une carrière construite sur plus de quatre décennies couvrant d’innombrables genres musicaux, Devin Townsend a acquis un statut culte dans le monde du métal progressif grâce à son talent polymorphe et à sa capacité constante à repousser les limites.



En 2025, après une carrière marquée notamment par des performances emblématiques au Royal Albert Hall et de multiples tournées mondiales, Townsend a annoncé une pause indéterminée des tournées. Après avoir présenté en première mondiale à Groningen la version live de The Moth, son œuvre la plus ambitieuse à ce jour, il était naturel de ressentir le besoin de faire une pause. Townsend est alors rentré chez lui pour finaliser la version studio de The Moth (sortie le 29 mai 2026 à l’international) et se reconstruire en vue de la prochaine étape.



La création de cet album m’a emmené dans un véritable voyage d’exploration personnelle. Cette opportunité de repartir sur la route, de raconter mon histoire avec une clarté renouvelée, de célébrer l’ensemble de mon catalogue musical à travers différents projets (et les histoires qui les accompagnent), offre aussi une occasion de me reconnecter avec le public qui a rendu tout cela possible, tout en faisant ce que j’aime jouer de la musique. On m’a dit que The Moth ressemblait à l’œuvre de toute une vie, et je suis d’accord — même si cette vie n’existe plus aujourd’hui. Entrer dans cette nouvelle vie est désormais mon chemin, et ces concerts en sont une introduction.



Ce nouvel état d’esprit devrait séduire une légion de fans fidèles à travers le monde, qui auront l’opportunité de voir Devin Townsend interpréter un large éventail de titres issus de ses 31 albums studio, couvrant ses différents projets artistiques, dont Punky Brüster, Casualties of Cool, Devin Townsend Project et le groupe emblématique Strapping Young Lad.



La tournée solo Metamorphosis offre une occasion rare et sans filtre de retrouver Devin Townsend sur scène. Fidèle à lui-même, l’artiste promet l’inattendu, avec une setlist variée évoluant chaque soir, ainsi que quelques surprises (étranges) en chemin. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 00 00 billetterie@cepacsilo-marseille.fr

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English :

The Metamorphosis solo tour offers a rare and unfiltered opportunity to see Devin Townsend on stage at the Silo

L’événement Devin Townsend Metamorphosis Solo Tour 2026 Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille