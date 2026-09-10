Dia de los Muertos à la Micro-Folie, Maison Folie Moulins, Lille

Informations pratiques

Dia de los Muertos à la Micro-Folie Dimanche 1 novembre, 14h30 Maison Folie Moulins Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-01T14:30:00+01:00 – 2026-11-01T18:30:00+01:00

Fin : 2026-11-01T14:30:00+01:00 – 2026-11-01T18:30:00+01:00

Rendez-vous au Musée Numérique de la maison Folie Moulins avec un programme construit avec Minuit Cinéma Club :

[14h30–15h30] Atelier maquillage Calavera

Pendant une heure, un atelier de maquillage inspiré du Día de los Muertos ouvert à tous les âges. Vivez un moment convivial, où l’ambiance monte et où tout le monde se grime… avant le drag show !

[|15h45 – 16h15] Drag show « Reinas de los Muertos »

Une performance drag costumée, maquillée, festive, inclusive et spectaculaire. Un moment de célébration collective qui fait écho à la tradition mexicaine : honorer les morts en faisant la fête.

[16h30 – 18h30] Projection du film « La Légende de Manolo »

Produit par Guillermo del Toro, ce film d’animation est directement ancré dans le Día de los Muertos. Un jeune musicien mexicain tiraillé entre les attentes de sa famille et ses propres désirs part à l’aventure dans les royaumes des morts. Coloré, musical, joyeux et vibrant hommage à la culture mexicaine.

La Légende de Manolo (Jorge R. Gutiérrez, 2014 – 1h35 – à partir de 6 ans)

[14h30 – 18h30] au Mini-Lab – Atelier gravure autour des oeuvres de José Guadalupe Posada Aguilar

Venez vous essayer à la linogravure en vous inspirant du célèbre graveur mexicain José Guadalupe Posada ! Dessin, gravure, encrage : repartez avec votre estampe unique.

À partir de 12 ans

Maison Folie Moulins

Gratuit

À partir de 6 ans

Dimanche 1er novembre, 14 h 30 à 18 h 30

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins [{« type »: « phone », « value »: « 0320950882 »}, {« type »: « email », « value »: « microfolie@mairie-lille.fr »}] D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

La Micro-Folie de la maison Folie Moulins vous invite à célébrer « El Dia de los Muertos », cette fête mexicaine qui honore les disparu·es avec joie et en couleurs !

Twentieth Century Fox