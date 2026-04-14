Dialogues de voisins: déambulation dessinée, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes

Dialogues de voisins: déambulation dessinée Samedi 25 avril, 15h00 Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Ille-et-Vilaine

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Une déambulation dessinée dans le quartier sous la houlette de l’artiste plasticienne Pauline Bracq. Un kit pour artiste en herbe est prévu pour esquisser le quartier et créer des oeuvres qui seront par la suite exposées à la bibliothèque.

Tout public

Sur réservation

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 41 http://bibliotheques.rennes.fr

Atelier de dessin en extérieur avec la plasticienne Pauline Bracq. atelier saint hélier

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