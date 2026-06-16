Diana Cooper Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Diana Cooper

Dimanche 31 janvier 2027 de 10h à 11h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-31 10:00:00

fin : 2027-01-31 11:00:00

Date(s) :

2027-01-31

Diana Cooper a fait sensation au dernier Concours Chopin de Varsovie parmi les musiciens les plus fins, mais la finesse mène rarement à la victoire. Et pourtant son Chopin a beaucoup à dire. Elle mérite d’être sur le devant de la scène.

Née à Tarbes, d’une mère franco-espagnole et d’un père britannique, Diana Cooper a remporté d’autres concours comme celui de Poznan en Pologne ou le Concours Samson-François à Nice. Virtuosité, sensibilité, caractère, elle a tout et sait le communiquer au public avec aisance.

Son programme comporte les redoutables Scherzi, les mystérieuses Mazurkas, la sublime Barcarolleet la douloureuse Polonaise-Fantaisie.





PROGRAMME



CHOPIN

Scherzo 1 op. 20

Scherzo 2 op. 31

Scherzo 3 op. 39

Scherzo 4 op. 54

Mazurkas op. 59

Barcarolle op. 60

Polonaise-Fantaisie op. 61 .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85 contacts@marseilleconcerts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Diana Cooper made a sensation at the latest Chopin Competition in Warsaw among the most refined musicians, but refinement rarely leads to victory. And yet her Chopin has a lot to say. She deserves to be in the spotlight.

L’événement Diana Cooper Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille