Diana Cooper Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement
Diana Cooper Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement dimanche 31 janvier 2027.
Marseille 1er Arrondissement
Diana Cooper
Dimanche 31 janvier 2027 de 10h à 11h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 10:00:00
fin : 2027-01-31 11:00:00
Date(s) :
2027-01-31
Diana Cooper a fait sensation au dernier Concours Chopin de Varsovie parmi les musiciens les plus fins, mais la finesse mène rarement à la victoire. Et pourtant son Chopin a beaucoup à dire. Elle mérite d’être sur le devant de la scène.
Née à Tarbes, d’une mère franco-espagnole et d’un père britannique, Diana Cooper a remporté d’autres concours comme celui de Poznan en Pologne ou le Concours Samson-François à Nice. Virtuosité, sensibilité, caractère, elle a tout et sait le communiquer au public avec aisance.
Son programme comporte les redoutables Scherzi, les mystérieuses Mazurkas, la sublime Barcarolleet la douloureuse Polonaise-Fantaisie.
PROGRAMME
CHOPIN
Scherzo 1 op. 20
Scherzo 2 op. 31
Scherzo 3 op. 39
Scherzo 4 op. 54
Mazurkas op. 59
Barcarolle op. 60
Polonaise-Fantaisie op. 61 .
Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85 contacts@marseilleconcerts.com
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English :
Diana Cooper made a sensation at the latest Chopin Competition in Warsaw among the most refined musicians, but refinement rarely leads to victory. And yet her Chopin has a lot to say. She deserves to be in the spotlight.
L’événement Diana Cooper Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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