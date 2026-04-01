Diaogue musical Tessy-sur-Vire Tessy-Bocage

Tessy-Bocage

Diaogue musical

Tessy-sur-Vire 5 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30 21:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Préparez-vous à une immersion profonde dans l’univers foisonnant de la musique de chambre ! Les trois musiciens vont, par leur interprétation et la puissance évocatrice des mélodies, explorer un répertoire varié.

De l’élégance baroque de Haendel à la fougue romantique de Brahms et de Rachmaninov, en passant par les couleurs chatoyantes de Ravel, chaque œuvre sera une invitation au voyage, une immersion au cœur des émotions humaines.

Ce concert est une occasion unique de redécouvrir ces compositeurs majeurs sous un nouveau jour, à travers l’alchimie subtile d’un trio qui promet de faire vibrer chaque corde sensible de votre âme.

> Rendez-vous au théâtre des Halles de Tessy-Bocage

Piano Marie-Pascale Talbot.

Violoncelle Jules Letouzé.

Violon Mael Larcher. .

Tessy-sur-Vire 5 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 2 33 56 30 42 mairie@tessybocage.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Diaogue musical

L’événement Diaogue musical Tessy-Bocage a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Saint-Lô