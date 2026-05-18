Diasporas Comedy Club Maison de la Conversation Paris
Diasporas Comedy Club Maison de la Conversation Paris mercredi 3 juin 2026.
Une soirée stand-up organisée par le média Diasporas. Au programme : des humoristes issus des diasporas, du rire et des histoires qui nous ressemblent.
Date
Mercredi 3 juin 2026
Horaires
20h à 23h
Tarif
Gratuit
Animation
Diasporas
Intervenant.e.s
- Anis Rhali
- Déelle
- Wilfried
- Sofia Titrit
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Une soirée stand-up signée Diasporas qui aura lieu le 3 juin. Venez nombreux.ses !
Le mercredi 03 juin 2026
de 20h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-04T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T20:00:00+02:00_2026-06-03T23:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/diasporas-comedy-club-tickets-1989643490239?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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