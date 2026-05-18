Diasporas Comedy Club Maison de la Conversation Paris

Une soirée stand-up organisée par le média Diasporas. Au programme : des humoristes issus des diasporas, du rire et des histoires qui nous ressemblent.

Date

Mercredi 3 juin 2026

Horaires

20h à 23h

Tarif

Gratuit

Animation

Diasporas

Intervenant.e.s

Anis Rhali

Déelle

Wilfried

Sofia Titrit

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Une soirée stand-up signée Diasporas qui aura lieu le 3 juin. Venez nombreux.ses !

Le mercredi 03 juin 2026

de 20h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-04T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T20:00:00+02:00_2026-06-03T23:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/diasporas-comedy-club-tickets-1989643490239?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

