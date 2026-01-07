Festival Days Off à la Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris Paris

Pour sa 16e édition, Days Off rejoue une partition qui a fait sa singularité et son succès, celle d’un festival où se rencontrent des esthétiques très différentes, imaginé pour un lieu capable d’accueillir toutes les formes, tous les formats. Assis, debout ou en mouvement, de la Grande salle Pierre Boulez au toit de la Philharmonie, du Studio à la Salle des concerts, du Musée à l’Amphithéâtre, le public est ainsi convié à un tour du monde des musiques d’aujourd’hui.

Plus d’infos à venir

Le festival revient pour une édition resserrée, alliant têtes d’affiche historiques et découvertes, à la Philharmonie de Paris.

Du samedi 27 juin 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :

payant

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-06T01:59:59+02:00

Date(s) :

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://daysoff.fr/fr/



Afficher la carte du lieu Philharmonie de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

