Gimme! Gimme! Gimme! / La soirée Disco SUPERSONIC Paris
Gimme! Gimme! Gimme! / La soirée Disco SUPERSONIC Paris samedi 27 juin 2026.
GIMME! GIMME! GIMME!
– La soirée Disco du Supersonic –
Direction l’univers disco, funk et soul avec la soirée Gimme ! Gimme ! Gimme !
Pense à Saturday Night Fever, aux chorégraphies des sixties, seventies et eighties, à ces voix puissantes qui te feront hurler sur la piste de danse jusqu’au bout de la nuit…
Si tu grooves sur ABBA, Donna Summer, Chic, Earth, The Jackson 5, Diana Ross, Bee Gees, cette soirée n’attend plus que toi
Live tribute à 1h de Purple Cover Band
DJ set Disco de Alex Croq Mac et Ed Bertram
———————————
Entrée à 10 euros de 23h à 6h
• Vestiaire au 2ème étage
• Entrée interdite aux mineur.e.s
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le vendredi 26 juin 2026
de 23h00 à 06h00
payant
De 10 à 15 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T23:00:00+02:00_2026-06-26T06:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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