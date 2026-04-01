Dictée à la plume Musée de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan

Trégarvan

Dictée à la plume Musée de l’école rurale

Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Les amis du musée, anciens élèves ou bénévoles, vous invitent à partager un moment convivial dans la salle de classe des années 1910 autour d’une dictée extraite des manuels scolaires de la collection. L’occasion de s’essayer à l’écriture à la plume et à l’encre violette et de faire ses devoirs de vacances !

Tout public à partir de 8 ans. .

Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72

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English : Dictée à la plume Musée de l’école rurale

L’événement Dictée à la plume Musée de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE