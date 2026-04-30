Dictée Centre d’Animation et de Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie
Dictée Centre d’Animation et de Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie jeudi 24 septembre 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
Dictée
Centre d’Animation et de Congrès Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 15:30:00
fin : 2026-09-24 17:30:00
Date(s) :
2026-09-24
Organisée par la Bibliothèque de Bagnoles de l’Orne Normandie.
Les bénévoles de la Bibliothèque pour tous de Bagnoles de l’Orne vous invitent à un moment convivial et ludique autour de l’orthographe. Une belle manière de se rassembler autour de la littérature et de la langue française.
Après une première lecture débutera la dictée d’environ 300 mots. Les participants échangeront ensuite les copies pour la correction. Les personnes ayant réussi une dictée sans fautes se verront récompensées avec des produits du terroir.
Venez avec votre stylo et votre bonne humeur !
• Ouvert à tous, gratuit.
• De 15h30 à 17h30
• Renseignement 02 33 62 76 32 .
Centre d’Animation et de Congrès Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 62 76 32
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English : Dictée
L’événement Dictée Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-04-30 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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