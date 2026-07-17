Dictée du « Baiser de Doisneaux », Médiathèque Ferme-Modèle, Bellerive-sur-Allier
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Ferme-Modèle · Bellerive-sur-Allier
Informations pratiques
Dictée du « Baiser de Doisneaux » Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque Ferme-Modèle Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Explorez le « Baiser de Doisneaux » avec une dictée réalisée par vos bibliothécaires
Médiathèque Ferme-Modèle 52 rue Jean Zay, 03700 Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 59 44 25 http://mediatheques.vichy-communaute.fr/ https://www.facebook.com/mediathequefermemodele Médiathèque de Bellerive-sur-Allier Ascenseur disponible à l’intérieur pour les personnes en situation de handicap
Explorez le « Baiser de Doisneaux » avec une dictée réalisée par vos bibliothécaires
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