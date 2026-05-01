Dictée géante et dédicace avec Karine Dijoud Librairie Dialogues Brest
Dictée géante et dédicace avec Karine Dijoud Librairie Dialogues Brest samedi 30 mai 2026.
Brest
Dictée géante et dédicace avec Karine Dijoud
Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Karine Dijoud, enseignante de français au collège, autrice de plusieurs livres sur la langue française et également créatrice du compte @lesparentheseselementaires propose une dictée pour partager son amour des mots.
Sur inscription auprès de la librairie dialogue. .
Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68
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English :
L’événement Dictée géante et dédicace avec Karine Dijoud Brest a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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