Dictée géante et dédicace avec Karine Dijoud Librairie Dialogues Brest

Brest

Dictée géante et dédicace avec Karine Dijoud

Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Karine Dijoud, enseignante de français au collège, autrice de plusieurs livres sur la langue française et également créatrice du compte @lesparentheseselementaires propose une dictée pour partager son amour des mots.

Sur inscription auprès de la librairie dialogue. .

Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

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English :

L’événement Dictée géante et dédicace avec Karine Dijoud Brest a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue