Dictée joyeuse de Bernard Pivot au Grand Bain Le Grand Bain Carantec
mercredi 15 juillet 2026 · Le Grand Bain · Carantec
Informations pratiques
Carantec
Dictée joyeuse de Bernard Pivot au Grand Bain
Le Grand Bain 4 Rue Pasteur Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Dictée joyeuse de Bernard Pivot… animée par le presque célèbre Jean-Daniel KatKart.
Prix sans faute… et cents fautes !
Entrée libre, réservation obligatoire au 06 52 82 91 97 ou en passant directement à la librairie. .
Le Grand Bain 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 52 82 91 97
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English :
L’événement Dictée joyeuse de Bernard Pivot au Grand Bain Carantec a été mis à jour le 2026-07-01 par OT BAIE DE MORLAIX
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