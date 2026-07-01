Dictée : le patrimoine à l’épreuve des mots, Médiathèque Pierre-Amalric, Albi

Informations pratiques

Dictée : le patrimoine à l’épreuve des mots Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque Pierre-Amalric Tarn

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez en famille à une séance spéciale autour de la langue et du patrimoine écrit.

Mettez vos connaissances à l’épreuve lors d’une dictée inspirée d’un grand classique de la littérature. Entre pièges orthographiques et subtilités de la langue française, chaque mot pourrait réserver son lot de surprises !

À l’issue de cette animation, découvrez un exemplaire ancien exceptionnel, habituellement conservé dans les réserves, et plongez dans l’histoire fascinante du livre et de sa transmission à travers les siècles.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 Av. Général de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie http://mediatheques.grand-albigeois.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Inaugurée en 2001, la médiathèque Pierre-Amalric porte le nom d’un ophtalmologiste albigeois passionné de bibliophilie. Implantée au centre-ville d’Albi dans le vallon de Merville, elle est l’héritière des collections de la bibliothèque municipale de Rochegude. Les collections conservées sont estimées à 300 000 volumes environ.

Comme de nombreuses bibliothèques classées, les collections anciennes proviennent des confiscations révolutionnaires qui rassemblent des documents d’origine ecclésiastique.

Grâce au legs de l’amiral Henri-Pascal de Rochegude au milieu du XIXe siècle, ses fonds rares et précieux ont été considérablement enrichis d’ouvrages en occitan, de livres de voyages et de reliures.

D’autres dons, au cours des XIXe et XXe siècles, ont concerné l’histoire locale mais également la littérature, la médecine…

Elle fait partie d’un réseau de 4 médiathèques : celle de Cantepau à Albi, celle de Saint-Juéry et celle de Lescure-d’Albigeois au sein de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois.

Pour cette séance spéciale à l’occasion des Journées européennes du

© A.L