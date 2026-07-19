Dictée publique Maison des associations Royan

Informations pratiques

Royan

Dictée publique

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Et si on remettait l’orthographe au goût du jour ? Participez à notre dictée publique et relevez le défi !

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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 41 30 cfaroyan@laposte.net

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English :

How about bringing spelling up to date? Join our public spelling bee and take on the challenge!

L’événement Dictée publique Royan a été mis à jour le 2026-07-16 par Mairie de Royan