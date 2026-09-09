DIDIER SUPER & DISCOUNT Cargo de Nuit Arles
samedi 21 novembre 2026 · Cargo de Nuit · Arles
Informations pratiques
Arles
DIDIER SUPER & DISCOUNT
Samedi 21 novembre 2026 à partir de 20h.
Horaires de représentation de 21h30 à 23h30.
OUVERTURE DES PORTES 20H00 CONCERT 21H30. Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Didier Super est de retour au Cargo de Nuit avec son groupe Discount !
Discount, c’est Didier Super avec des musiciens, mais en plus accompagné par trois chanteuses, non pas qu’il estime important d’honorer la parité dans les musiques actuelles mais comme il le dit si bien Le meilleur moyen de ne pas se faire casser les couiles par les féministes c’est d’être leur patron .
Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 55 99 info@cargodenuit.com
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English :
Didier Super is back at Cargo de Nuit with his band Discount!
L’événement DIDIER SUPER & DISCOUNT Arles a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme d’Arles
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