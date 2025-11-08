Dietrich Buxtehude (1637 -1707) et ses amis Temple Pau
Dietrich Buxtehude (1637 -1707) et ses amis Temple Pau samedi 11 juillet 2026.
Dietrich Buxtehude (1637 -1707) et ses amis
Temple 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
L’œuvre d’orgue de Buxtehude (1637-1707), compositeur sans égal de la fin du XVIIème. siècle, sera confrontée à celle de ses contemporains et amis d’Allemagne du Nord (J.A Reinken, F. Tunder, M. Weckman ou N. Bruhns).
Carlos Bollo Titulaire de l’orgue de la Cathédrale de León (Espagne) .
Temple 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine musiqueautemple@psalterion.fr
Italiano :
