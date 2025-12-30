DIFFART DUB CLUB MARINA P / MACKA B SALLE DIFF’ART Parthenay

DIFFART DUB CLUB MARINA P / MACKA B Début : 2026-04-25 à 20:30. Tarif : – euros.

MARINA P Chanteuse italienne installée à Paris depuis plus de dix ans, Marina P a fait de sa voix au timbre envoutant et de sa polyvalence deux atouts d’exception. Sur sce`ne ou en studio, Marina P explore un univers musical qui s’e´tend des versions soul ou riddims ska, aux derniers instru reggae digital, dub et bass music.MACKA BConnu pour son flow percutant, ses punchlines et ses messages engagés, Macka B enflamme les scènes du monde entier depuis plus de 30 ans. Véritables pionniers du dancehall roots avec pour inspiration U Roy, I Roy ou Big Youth, il mixe sonorités jamaïcaines et beats modernes avec une aisance déconcertante.

SALLE DIFF’ART 15 RUE SALVADOR ALLENDE 79200 Parthenay 79