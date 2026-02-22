Concert de Macka B + Marina P & Eeyun Purkins + One A Dem / Diff’art Dub Club Diff’art Parthenay

Concert de Macka B + Marina P & Eeyun Purkins + One A Dem / Diff’art Dub Club

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

C’est le plus jamaïcain des deejays/toaster anglais. Le légendaire MACKA B est connu pour son flow percutant, ses punchlines et ses messages engagés enflammant les scènes du monde entier depuis plus de 30 ans.

Avec 15 albums au compteur et quelques cheveux blancs en plus le showman est toujours aussi inspiré. Véritable pionnier du dancehall roots avec pour inspiration U Roy, I Roy ou Big Youth, il mixe sonorités jamaïcaines et beats modernes avec une aisance déconcertante.

Fans de la première heure et autres curieux de le découvrir, ce monument du reggae UK, va vous faire danser ! One love, one night, one legend Macka B is in the place ! .

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

