Nuts Motors Show #3 Marché aux bestiaux Parthenay

Parthenay

Nuts Motors Show #3

Marché aux bestiaux 151 Boulevard de l’Europe Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

3eme Nuts Motors Show à Parthenay

Rassemblement de passionnés de Tuning et de Camions.

Exposition de véhicules préparés Tuning et Poids Lourds.

Village exposants Concert Parade Concours.

Animations et surprises.

Buvette et restauration sur place.

Un très bel évènement Poids-Lourds à découvrir dans les Deux-Sèvres ! .

Marché aux bestiaux 151 Boulevard de l’Europe Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contactus.nutsmotors@gmail.com

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English : Nuts Motors Show #3

L’événement Nuts Motors Show #3 Parthenay a été mis à jour le 2026-04-15 par CC Parthenay Gâtine