Nuts Motors Show #3 Marché aux bestiaux Parthenay
Nuts Motors Show #3 Marché aux bestiaux Parthenay samedi 25 avril 2026.
Parthenay
Nuts Motors Show #3
Marché aux bestiaux 151 Boulevard de l’Europe Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
3eme Nuts Motors Show à Parthenay
Rassemblement de passionnés de Tuning et de Camions.
Exposition de véhicules préparés Tuning et Poids Lourds.
Village exposants Concert Parade Concours.
Animations et surprises.
Buvette et restauration sur place.
Un très bel évènement Poids-Lourds à découvrir dans les Deux-Sèvres ! .
Marché aux bestiaux 151 Boulevard de l’Europe Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contactus.nutsmotors@gmail.com
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English : Nuts Motors Show #3
L’événement Nuts Motors Show #3 Parthenay a été mis à jour le 2026-04-15 par CC Parthenay Gâtine
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